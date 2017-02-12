Caferağa medresesi, adından da anlaşılacağı üzere dönemin devlet adamlarından Caferağa tarafından, tarihimizin en önemli mimarlarından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 1559 yılında yapılan bu medrese 1989 yılında restore edilmiştir. Sergi odası ve dershaneleriyle halkın hizmetine sunulmuştur. Özellikle bahçesi çok güzel yapılmıştır. Dershanelerde geleneksel Türk sanatları öğretilmektedir.

Mimari açıdan incelersek diğer yapılara göre farkı, kurşundan yapılmış bacalarıdır. Medreseye iki kanatlı baskı kemerli demir bir kapıdan girilmektedir. İç tasarımı çok düzenli yapılmıştır. Avlusu dikdörtgen biçiminde olup etrafında dershaneler bulunmaktadır.

Caferağa medresesi Türk kültürü açısından önemli bir yer tutar. Türk el sanatlarının akademisyenler tarafından incelikle öğretilerek gelecek nesillere aktarıldığı en iyi yerlerden biridir. Kurs aralarında dinlenmek için ise güzel bir bahçesi vardı. Kurs odaları da tarihe uygun olarak tasarlanmıştır. Eski Türk kültürünün yanında modern sanat kursları da verilmektedir.

Caferağa medresesi İstanbul’un karmaşasından kurtulmak için gidilebilecek en nadide yerlerden biridir. Kitabınızı alıp bahçesinde kahve ya da çay içip saatlerce oturabileceğiniz bir yerdir. İlk girişte içinize bir huzur dolduğunu gittiğiniz zaman anlayacaksınız.

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Yazar hakkında: Onur Kelpetin