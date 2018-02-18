Buz Tutmuş

Kar yağıyor

Hava soğuk

Buz tutan yüreğim mi yollar mı?

Kestiremiyorum

Kim çaldı yıldızları gökyüzünden

Bulamıyorum

Kabuk bağlamış kanatlarım

Uçamıyorum

Bulutlar üzgün

Güneş yok olmuş

Ay kaçıp gitmiş

Kar yağıyor

Hava soğuk

Yanaklarıma çarpan

Gözyaşlarım mı kimsesiz

Yoksa kar mı sahipsiz

Kestiremiyorum

Yüreğim toz tutmuş

Ellerim nasır tutmuş

Ah güzelim, hiçlikte nasıl da kaybolmuş

Kar yağıyor

Kan ağlarcasına

Hava soğuk

Tüm yürekler buzlanmışçasına

Ve hikâyenin sonunda…

Hikâyenin sonuna geldik mi acaba?

Yazan: Ezgisu Karakaya