Buz Tutmuş

Kar yağıyor
Hava soğuk
Buz tutan yüreğim mi yollar mı?
Kestiremiyorum
Kim çaldı yıldızları gökyüzünden
Bulamıyorum
Kabuk bağlamış kanatlarım
Uçamıyorum
Bulutlar üzgün
Güneş yok olmuş
Ay kaçıp gitmiş
Kar yağıyor
Hava soğuk
Yanaklarıma çarpan
Gözyaşlarım mı kimsesiz
Yoksa kar mı sahipsiz
Kestiremiyorum
Yüreğim toz tutmuş
Ellerim nasır tutmuş
Ah güzelim, hiçlikte nasıl da kaybolmuş
Kar yağıyor
Kan ağlarcasına
Hava soğuk
Tüm yürekler buzlanmışçasına
Ve hikâyenin sonunda…
Hikâyenin sonuna geldik mi acaba?
Yazan: Ezgisu Karakaya