Bu Gece için 7 yorum var.

Sokaktayım bu gece

Şehrin üzerine çektiği bu karanlık örtü

Yine de sokak lambaları aydınlatıyor günahlarını

Senin

Benim

Bütün şehrin

Sokaktayım bu gece

Bir fahişe benden sigara istiyor

Veriyorum ona parlak paketten bir tutam ölüm

Çekiyor içine bütün şehri tek nefeste

Sokaktayım bu gece

Bir sarhoş geliyor yanıma

“Ört!” diyor

“Ört bütün yalnızlığımı!”

Alıyorum onu paltomun iç cebine

Ne kadar sıcak hissetse de cebimde

Bulacak yarın kendisini şişenin dibinde

Sokaktayım bu gece

İstanbul bütün pisliğini kusmuş yine

Galata’da birkaç ayyaş

Balık tutuyor gökyüzünde

Sokaktayım bu gece

Ben, sokağım bu gece

Yazan: Ali Berk Perçiner

Yazar hakkında: Demlik Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.