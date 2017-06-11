Bu Gece

by • 11 Haziran 2017 • DemlikYorumlar (7)829

Sokaktayım bu gece
Şehrin üzerine çektiği bu karanlık örtü
Yine de sokak lambaları aydınlatıyor günahlarını
Senin
Benim
Bütün şehrin

Sokaktayım bu gece
Bir fahişe benden sigara istiyor
Veriyorum ona parlak paketten bir tutam ölüm
Çekiyor içine bütün şehri tek nefeste

Sokaktayım bu gece
Bir sarhoş geliyor yanıma
“Ört!” diyor
“Ört bütün yalnızlığımı!”
Alıyorum onu paltomun iç cebine
Ne kadar sıcak hissetse de cebimde
Bulacak yarın kendisini şişenin dibinde

Sokaktayım bu gece
İstanbul bütün pisliğini kusmuş yine
Galata’da birkaç ayyaş
Balık tutuyor gökyüzünde

Sokaktayım bu gece
Ben, sokağım bu gece

Yazan: Ali Berk Perçiner

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Bu Gece için 7 yorum var.

  1. OkurGezer35.5 dedi ki:
    12 Haziran 2017, 11:36

    Buraya yazıyorum bu yazı Popüler kısmına çıkacak 1 haftaya… Belki de daha azında o kategoriden birini geçebilir…

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  2. Sadri Alışık dedi ki:
    12 Haziran 2017, 11:34

    İnanılmaz. Tekrar tekrar okudum. Bu yazar/şairi yakın takibe almak lazım.

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  3. çeliksu dedi ki:
    11 Haziran 2017, 18:05

    oldukça güzeldi kaleminize sağlık

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  4. Derin dedi ki:
    11 Haziran 2017, 14:51

    Çok güzel yazı, Demlik’te okuduğum en iyi yazılardan.

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  5. Tibet Ataman dedi ki:
    11 Haziran 2017, 14:40

    Muhtesem bir yazi. Hayatimizda senin gibi insanlara daha cok yer vermemiz lazim. Basarilarini dilerim.

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  6. Mehmet Tunç dedi ki:
    11 Haziran 2017, 14:30

    Muazzam bir yazıydı. Derginin böyle genç yeteneklere ihtiyacı var. Tabii ki biz okurların da…

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  7. sera dedi ki:
    11 Haziran 2017, 14:00

    inanilmaz iyi helal olsun

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