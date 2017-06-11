Bu Gece için 7 yorum var.

Sokaktayım bu gece
Şehrin üzerine çektiği bu karanlık örtü
Yine de sokak lambaları aydınlatıyor günahlarını
Senin
Benim
Bütün şehrin
Sokaktayım bu gece
Bir fahişe benden sigara istiyor
Veriyorum ona parlak paketten bir tutam ölüm
Çekiyor içine bütün şehri tek nefeste
Sokaktayım bu gece
Bir sarhoş geliyor yanıma
“Ört!” diyor
“Ört bütün yalnızlığımı!”
Alıyorum onu paltomun iç cebine
Ne kadar sıcak hissetse de cebimde
Bulacak yarın kendisini şişenin dibinde
Sokaktayım bu gece
İstanbul bütün pisliğini kusmuş yine
Galata’da birkaç ayyaş
Balık tutuyor gökyüzünde
Sokaktayım bu gece
Ben, sokağım bu gece
Yazan: Ali Berk Perçiner
Meğer Vammatar Sinek Doğurmuş Sonraki Yazı:
Dostane-i Şikeste
Buraya yazıyorum bu yazı Popüler kısmına çıkacak 1 haftaya… Belki de daha azında o kategoriden birini geçebilir…
İnanılmaz. Tekrar tekrar okudum. Bu yazar/şairi yakın takibe almak lazım.
oldukça güzeldi kaleminize sağlık
Çok güzel yazı, Demlik’te okuduğum en iyi yazılardan.
Muhtesem bir yazi. Hayatimizda senin gibi insanlara daha cok yer vermemiz lazim. Basarilarini dilerim.
Muazzam bir yazıydı. Derginin böyle genç yeteneklere ihtiyacı var. Tabii ki biz okurların da…
inanilmaz iyi helal olsun