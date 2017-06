Yüzünde maske taşıyabilirsin

Ama biliyorsun ki

Teninin geri kalanı yoksun

Pürüzlü, şeffaf ve taşıması zor

Bu yüzden duymalısın

İkimizin de sessiz olduğu an

Beni çağıran o ses

Vücudunun her yerinde yankılanıyor

Belki karşı koymak isteyebilirsin

Belki bir yerlerde saklanmak isteyebilirsin

Ama duymalısın

Seni çağıran o ses

Vücudumun her yerinde yankılanıyor

Ve tek yapmamız gereken

Doğru melodiyi yakalamak

Yazar hakkında: Beyza Özel