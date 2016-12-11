Bir divaneyimdir şimdi, aşkınla yanıp tutuşan

O gözler eskisi gibi bakmıyor ya!

En çok da o yüzden gökyüzü olurum

Ve… Toprak ıslanır.

Varla yok arasında gidip geliyorsun, sevgilim

Bir açıp bir kapatıyorsun kollarını

Bu kaçıncı hüzün?

Bu kaçıncı özleyişim yollarını.

Bitirmek mi zor gelir bir hayatı

Yoksa tamamlamak mı daha da zor

İşte böyle bir arafta kalmışız da

Sevgiler yarım bırakılmış ve kimse ölmüyor.

Çiçekler solmak üzeredir,

Sonbaharın gelişinden.

Ben bir güz tanıdım ki çiçek açtıran

Patika yollarımı bıkmadan her gün aşan…

Söylesene, bu kaçıncı bahar

Bu kaçıncı çiçek solduran.

Güzdür bizi bir yapan

“Bir”dir bu, birinci sonbahar.

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Yazar hakkında: Y. Canberk Tan 4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.