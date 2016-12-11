Birinci Sonbahar

by • 11 Aralık 2016 • Rıhtım, ŞiirYorumlar (0)61

Bir divaneyimdir şimdi, aşkınla yanıp tutuşan
O gözler eskisi gibi bakmıyor ya!
En çok da o yüzden gökyüzü olurum
Ve… Toprak ıslanır.

Varla yok arasında gidip geliyorsun, sevgilim
Bir açıp bir kapatıyorsun kollarını
Bu kaçıncı hüzün?
Bu kaçıncı özleyişim yollarını.

Bitirmek mi zor gelir bir hayatı
Yoksa tamamlamak mı daha da zor
İşte böyle bir arafta kalmışız da
Sevgiler yarım bırakılmış ve kimse ölmüyor.

Çiçekler solmak üzeredir,
Sonbaharın gelişinden.
Ben bir güz tanıdım ki çiçek açtıran
Patika yollarımı bıkmadan her gün aşan…
Söylesene, bu kaçıncı bahar
Bu kaçıncı çiçek solduran.
Güzdür bizi bir yapan
“Bir”dir bu, birinci sonbahar.

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Yazar hakkında:

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

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