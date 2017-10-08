Biraz II için 2 yorum var.

Biraz hicaz doldur bardağa

Üzerinde de mavi bir yıldız yaygarası olsun.

İçimin sarı efkârını bilmez doğurgan sabahlar,

Bütün Eylüller birikmiştir gözlerimde…

Bilinmez ama hiç Hüzzam makamı.

Biraz avuntu gönder ellerime.

Sarı saçlı bir çocuğun başını okşar gibi ısınsın parmak uçlarım.

Biraz umut olsun, biraz aşk…

Şarkı olsun biraz akşamların, içimde yazgılanmış suretinde.

Köpek balıkları doymuştur kumdan kalelere.

Sahiller boyu sevgililerin ayak izleri

Bir gitarın tellerine asılmıştır.

Biraz olsun vicdanlıdır çöpçülerin erken başlayan mesaileri.

Ve hiçbir güç değemez yüreğimin akışkan nehirlerine…

Biraz uyaksız şiirler, uykusuz yıldızlar bırak pencereme.

Kokularında çıldırmış bir ay’ın güzelliği olsun.

Bitkin ve yalnız

Ve huysuz gecelere inat olsun sözlerin.

Biraz arala penceremi

Kokun

Yıldızlar ve şiirlerinle üzerime serilsin.

“Biz, biraz yaşıyoruz. Biraz sarhoş, biraz isyanız. Biraz çocuğuz, biraz kadın, biraz erkek. Biraz yürüyoruz henüz, şairin dediği dar sokaklarda. Ve bir gün biliyoruz ki, biraz daha çoğalacağız, biraz daha, biraz daha…”

Yazan: Deniz A. Tüzün

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