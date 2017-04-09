Bir sokak tanrısı gözlerin,

Sebebi bir umut

Yaradılışın, hayallerim

Her zerresi senden hoşnut.

Al beni, vur en bilinmedik yerlere

Söyle, hiç duyulmamış sözlerini.

Kıs yüreğimdeki müziği

Sadece sen konuş, en güzel melodimle.

Sadece bir umut hayalden arta kalan

Beklemenin ötesinde gelmeyişlerin

Kırık bir istasyon treni hiç geçmeyen

Sönmüş bir alev, titremeyi bilmeyen.

Gözlerin ışık, bir beni aydınlatmaz

Kızmaz sana yüreğim

Dedim ya bir umut benimki,

Kaybolacağını bile bile

En derinlerde isterim seni.

Kokun yüreğimi örten,

Hayalin yorganım olur

Isınırım eşsiz teninde

Gelsen de, gelmesen de…

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Yazar hakkında: Burçin Mengütay 29/08/1985 Üsküdar doğumlu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme, İstanbul Teknik Üniversitesi İç mimarlık mezunu. Şizofren'e Mektup kitabının yazarı.