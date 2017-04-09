Bir sokak tanrısı gözlerin,
Sebebi bir umut
Yaradılışın, hayallerim
Her zerresi senden hoşnut.
Al beni, vur en bilinmedik yerlere
Söyle, hiç duyulmamış sözlerini.
Kıs yüreğimdeki müziği
Sadece sen konuş, en güzel melodimle.
Sadece bir umut hayalden arta kalan
Beklemenin ötesinde gelmeyişlerin
Kırık bir istasyon treni hiç geçmeyen
Sönmüş bir alev, titremeyi bilmeyen.
Gözlerin ışık, bir beni aydınlatmaz
Kızmaz sana yüreğim
Dedim ya bir umut benimki,
Kaybolacağını bile bile
En derinlerde isterim seni.
Kokun yüreğimi örten,
Hayalin yorganım olur
Isınırım eşsiz teninde
Gelsen de, gelmesen de…
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