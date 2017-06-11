Bir bilinmeyen,

ışık tutabilir mi geleceğe içindeki onca hikayeyle?

Saydam bir hayat, diyorum,

cam fanus içerisindeki bir tiyatro değil midir?

Gözler önüne serilmiş yaşamlar…

Doğmak ve ölmek;

bugünlerde yaşam, bu iki noktanın arasında

bir doğru oluşturamayanların gölgesinde varlığını sürdürüyor.

Gölgeler ki günün her saati ve yılın her mevsimi

uzayıp kısalan geçmişidir insanın, yaşamın.

Gölgesiz bir insan görülmüş müdür

yahut bir nesne?

Işık varsa gölge de vardır,

ışık olmayınca gölge de hiçliğe karışır.

Gölge bir bilinmeyendir en nihayetinde,

geçmişidir insanın.

Öyleyse gölge ışık tutabilir mi geleceğe?

İnsanlar yürürken geçmişlerini de taşırlar çevrelerinde.

Işığa yürümek geçmişe sırt dönmektir;

gölgeniz önünüze düşüyorsa,

ışığınıza sırtınızı dönmüşsünüz demektir.

Ne kadar yürüyebilir insan bu şekilde hayat çizgisinde,

izleyerek gölgesini.

Geleceği göz ardı ederek yaşamak nedir?

Ayağıyla gölgesini ezmeye çalışan bir insan,

geçmişinden intikam almaya çalışmıyor mudur?

Yüzlerce hikâye anlatılır da

bir cümle kadar düşündürmez insanı.

Yüzlerce insan doğar da

bir ölenin yerini tutmazlar.

Yüzlerce insan ölür bazen,

çoğu zaman başka bir insandır öldüren.

Ve dünya döner,

durmaz.

Dünya

üç yüz altmış dört gün altı saat döner de

bunca gün

o kalan bir günün yerini tutmaz.

Doğduğu kadar batar güneş,

döndüğü kadar var olmuştur dünya.

Peki dünyanın gölgesi kime vurur ya da

havadaki nesnelerin?

Geçmişin geride bırakılabilmesi için

ayağın yerden kesilmesi mi gerekir?

Öyle ki;

geleceğe adım atabilenlerin geçmişi

başkalarına gölge olur bu hayatta.

Siz kimlerin yaşamına gölge oldunuz bugüne kadar?

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Yazar hakkında: Y. Canberk Tan 4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Kurucu olduğu şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.