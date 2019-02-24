Beraber saçlarında yaşayalım mı

Bir deri kemik kalan yalnızlığım

Saçlarına hasret;

Kırağı düşmüş merakım içinde.

Yakarca toplar gönlüm

Beraber saçlarında yaşayalım mı

Gülmek saçlarında kışın,

En iyi yolu mudur ısınmanın bir

Köşebaşı ateşi gibi;

Beşikte uyur mu hâlâ leylekler mi

Getirdi dediğim tâ

Saçının tâ ortası, tek çizgi; yetim

Meleklerin boynundan.

Mektup arkadaşı gözlerinden olur

mu?

Kederim, adam!

Çoraplarını çıkartıp uyuyabilir mi

Ayaklarıyla, Âdem gibi; saçlarının

Sevilmişliği.

Bulut bulut kokan saçlarında!

Güpgüvercin öpülür müsün,

Sevmek ayıp mıdır saç uçlarında,

Nasıl yıkanılır baştan aşağı

Parmaklarından sessizliğine

Saçların, tertemiz!

Nasıl ölünür saçlarında, öldükten

Yaşamak olur mu öbür dünyada;

Öbür saçta!

Ayakları terler bilemezsin ellerimin,

Nasıl tutulur saçlarında ellerin,

Beraber saçlarında yaşayalım mı?

Yazan: Enes Yeşil

Sayı: 39