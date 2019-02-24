Beraber saçlarında yaşayalım mı
Bir deri kemik kalan yalnızlığım
Saçlarına hasret;
Kırağı düşmüş merakım içinde.
Yakarca toplar gönlüm
Beraber saçlarında yaşayalım mı
Gülmek saçlarında kışın,
En iyi yolu mudur ısınmanın bir
Köşebaşı ateşi gibi;
Beşikte uyur mu hâlâ leylekler mi
Getirdi dediğim tâ
Saçının tâ ortası, tek çizgi; yetim
Meleklerin boynundan.
Mektup arkadaşı gözlerinden olur
mu?
Kederim, adam!
Çoraplarını çıkartıp uyuyabilir mi
Ayaklarıyla, Âdem gibi; saçlarının
Sevilmişliği.
Bulut bulut kokan saçlarında!
Güpgüvercin öpülür müsün,
Sevmek ayıp mıdır saç uçlarında,
Nasıl yıkanılır baştan aşağı
Parmaklarından sessizliğine
Saçların, tertemiz!
Nasıl ölünür saçlarında, öldükten
Yaşamak olur mu öbür dünyada;
Öbür saçta!
Ayakları terler bilemezsin ellerimin,
Nasıl tutulur saçlarında ellerin,
Beraber saçlarında yaşayalım mı?
Yazan: Enes Yeşil
Sayı: 39