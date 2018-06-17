Küçük ve hızlı adımlar
Ayak izleri
Bir sevda hasreti, koskoca bir sevda
Getiren bana yârimi
Ve hayat, akıp giden nehir
Tutunamadık kayalıklara
Uçurum, suyun bittiği iki kişilik zehir
Kemik sesleri kalplerin
Düştük tutunamadıklarımıza.
Mutluluk yapboz
İki kişilik kumar çoğu zaman
Ve parçalar eksilir
Kayıp iskambil kartları
Doluşur bir hilekârın ceplerine
Bazı coğrafyalarda günah işleme özgürlüğü var yine de
Sözüm, meclisten dışarı
Ama yine aynı şehre.
Gündemim yoğun
Gün senin günün -benden kalanların-
Bir bakmışsın varım
Bir bakmışsın yokum
Ben de naçizane; senden kalanlarım.
4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Özel bir şirkette Kreatif Direktörlük ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.