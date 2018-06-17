Edebi Benden Kalanların

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Küçük ve hızlı adımlar

Ayak izleri

Bir sevda hasreti, koskoca bir sevda

Getiren bana yârimi

Ve hayat, akıp giden nehir

Tutunamadık kayalıklara

Uçurum, suyun bittiği iki kişilik zehir

Kemik sesleri kalplerin

Düştük tutunamadıklarımıza.

Mutluluk yapboz

İki kişilik kumar çoğu zaman

Ve parçalar eksilir

Kayıp iskambil kartları

Doluşur bir hilekârın ceplerine

Bazı coğrafyalarda günah işleme özgürlüğü var yine de

Sözüm, meclisten dışarı

Ama yine aynı şehre.

Gündemim yoğun

Gün senin günün -benden kalanların-

Bir bakmışsın varım

Bir bakmışsın yokum

Ben de naçizane; senden kalanlarım.