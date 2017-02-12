‘‘Uyarı:

Dikkat, hissizleşme tehlikesi!’’

Her geçen gün kendinden kaybettiklerinle ulaşırsın hedefe, çünkü beklentilerindir seni sen yapan değerlerinden biri. Önce sessizleşirsin, sonra yavaş yavaş yabancılaşırsın kendine… Hayatın kıyısına çekilip küflenen duygularını ve çürüyen ruhunu izlersin. Geriye kalansa sadece posadır zaten. Sıfır hayal kırıklığı ve sıfır acı ile devam edersin yoluna ama hayır, üzülüp kederlenmiyorsun… O zaman devam etmeli… Aldırmıyorsun etrafında olup bitenlere, artık çoktan geçip gitmiştir senden hayatın kötü sürprizleriyle karşılaşma ihtimali. Daha kötü ne olabilir ki?

Beklenmeyen mutluluklar olabilir bundan sonra ancak, hayatın hediyeleşme tarzı bu değil midir zaten? Senden alacağı kalmadığında sana bir şeyler vermek!

Nur topu gibi acılar doğurtup sessiz çığlıklarla öldürdüğü hayallerini sen vazgeçtikten sonra birden bire yaşatır. Ruhundaki enfeksiyon kapmış bütün yaralarını unutmaya başarsın. İyileşirsin… Unutma; sen eylemsiz kaldığında hayat eyleme geçer. İşte, yaşamın bedelini acı çekerek ödettiği büyük sırlarından birini senin adına kendi ödemiş olduğum bedellerden sonra tecrübe ettiğim onca şeyi cümlelere döküp rahatça sunuyorum sana.

Fakat asla şunu yapmamalısın: ‘‘Hayat bana ne getirirse kabulüm!’’ Çünkü o zaman kaybedersin. Asıl o zaman hayatının yönü umutsuzlukla doğru orantılı olarak ilerler. Bizi biz yapan yılmadan mücadele ettiklerimizdir. Zaten başarının asıl tanımı da şudur:

‘‘Bütün engellere rağmen amaca giden yolda olmak!’’

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Yazar hakkında: Nur Horus 10 Şubat'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğdum. İlköğretim, ortaokul ve lise öğrenimimi İskenderun'da tamamladım. Üniversite eğitimim için İstanbul'a gittiğimde başladı profesyonel anlamda yazı maceram. Birçok yazarın -aralarında herkesin tanıdığı isimler de var- gölge yazarlığını ve editörlüğünü yaptım. Hepsinden ziyade evrende varlığımın anlamını kalem ile bulmuş biriyim, diyebilirim kendim için. Hiçbir şey bana yazmak eylemi kadar mutluluk vermiyor. Ben duygularıma mürekkep tanelerinin kağıda düşüp şekil almasıyla nefes aldırıyorum. Şüphesiz ki bu hayata katlanabilmenin ve özgürce yaşamanın tek yolu yazmaktan geçiyor.