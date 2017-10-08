Balkon Sefasındaki Bayım için bir yorum var.

Balkon sefasındaki Bayım
Bitmedi henüz söyleyeceklerim
Dinleyin
Dinleyin ki dinleteyim
Ya ilhamım olun ya gayem
Fakat dinlenecek bir yer arıyorsanız da dinlerim
Balkon sefasındaki Bayım
Dinleyin
Ve hatalarımı düzeltin
Düzeltin ki merak etmeyeyim
Dinlenmek isterseniz de
Balkonuma beklerim
Mutfakla bitişik
Çay demleyeyim
Öyle dinlerim
Balkon sefasındaki Bayım
Bitmiyor söyleyeceklerim
Dinleyin
Saat bir hayli geç
Fakat gitmeyin
Yıldızlara tutunmayı seçerim
Bir de hayvanlar var sevdiğim
Biraz da siz söyleyin
Dinleyeyim
Balkon sefasındaki Bayım
Dinleyin
Ve söyleyin
Çünkü bitmiyor benim söyleyeceklerim
Başınızı ağrıtmak istemem
Siz de söyleyin ki söyleyeyim
Balkon sefasındaki Bayım
Dinleyin
Dinlenmek isterseniz de dinleyeyim
Buyurun
Salıncak var
Biraz da kuş sesi
Yıldızlara yakın bir yerde
Beklerim
Balkon sefasındaki Bayım
Biraz da siz söyleyin
Söyleyin ki dinleyeyim
Ve dinleyeyim ki dinleteyim
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O
Okurken defalarca “keşke” geçirdim içimden. Bir hazineyi çok hor kullanmış gibi hissettim. Hiç kimseye beste yapmayıp azıcık zamanda bir çok zaman besleyip, tek bir dişiye beste yapmış gibiyim. Sanki bir çok kalp kırıklıkları var arkamda. Bir plakla boş odada müzik dinleyen yaşlı dedelere döndüm.
Tebrik ediyorum çok başarılı olmuş