Balkon Sefasındaki Bayım için bir yorum var.

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Balkon sefasındaki Bayım

Bitmedi henüz söyleyeceklerim

Dinleyin

Dinleyin ki dinleteyim

Ya ilhamım olun ya gayem

Fakat dinlenecek bir yer arıyorsanız da dinlerim

Balkon sefasındaki Bayım

Dinleyin

Ve hatalarımı düzeltin

Düzeltin ki merak etmeyeyim

Dinlenmek isterseniz de

Balkonuma beklerim

Mutfakla bitişik

Çay demleyeyim

Öyle dinlerim

Balkon sefasındaki Bayım

Bitmiyor söyleyeceklerim

Dinleyin

Saat bir hayli geç

Fakat gitmeyin

Yıldızlara tutunmayı seçerim

Bir de hayvanlar var sevdiğim

Biraz da siz söyleyin

Dinleyeyim

Balkon sefasındaki Bayım

Dinleyin

Ve söyleyin

Çünkü bitmiyor benim söyleyeceklerim

Başınızı ağrıtmak istemem

Siz de söyleyin ki söyleyeyim

Balkon sefasındaki Bayım

Dinleyin

Dinlenmek isterseniz de dinleyeyim

Buyurun

Salıncak var

Biraz da kuş sesi

Yıldızlara yakın bir yerde

Beklerim

Balkon sefasındaki Bayım

Biraz da siz söyleyin

Söyleyin ki dinleyeyim

Ve dinleyeyim ki dinleteyim

Yazar hakkında: Beyza Özel