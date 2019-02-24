Demlik

Aynada İki Gölge

Demlik
Demlik

Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.

Comments (1)
  1. Tuba Göklü dedi ki:
    25 Şubat 2019, 00:36

    Hikaye, konu gayet başarılı. Dili ise gayet yalın. Fakat, daha uzun olsa, sıkılmadan okurdum. Sanki sonu çabuk gelmiş gibi hissettim. Yazarımızı tebrik ederim.

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