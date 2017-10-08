Asıl mesele yitip giden o anın belki de

bir kıvılcım gibi yanan son ışığıydı.

O kadar mübalağa etmez, ama yine de

ekmeğin ve şarabın uyumu gibi alışık

ve gözlerin aynasında

sefil bir tirat oynar gibi bilindiktir yalnızlığım.

Sen bana bakma, bu senin iyimserliğin ancak.

Sözcüklerle içli dışlı olmuşsam bunca zamandır,

yani gece yarılarına dek düşünmüşsem onları

muhakkak ki onlardan inci birer kolye yapıp,

beyaz bir ekmek gibi mübarek boynuna dolamak içindir.

Senin için kurduğum hayaller, inandığım yarınlar,

ışıklı bir sonsuzluktan el edip yakaladığım sevinçler

ve ruhumu çatlatırcasına edindiğim sabır, inanç, sana hasret…

Karanlıkta durma, kendine yıldızlardan bir tane seç

bilirim, pek tamah etmezsin kadehte dolan içkiye

olsun, sen de buna inat kendine demli bir çay doldur

saatin kaç olduğunu düşünme, yabancı değil bu saatler

vapurların sesleri gelmiyor sana, rüzgârların sesi belki.

Nereye yürüyeceğiz, mutluluğun kana kana içildiği bir yer olacak

sen bekle beni o yıldızın altında, gelmeye sözüm olsun.

Gözlerinde bir sona erişin şavkı parlamasın asla.

Bir ıhlamur mevsiminin keskin kokuları tütsün içinde.

Bugün çaresiz bir ölümün çınlayışı çalıyor, ama nafile.

Mağlup olmadı günün sonunda açan akasyalar.

Yalnız bir limandan kalkacak ala şafakta bir vapur.

Sessizce sıyrılıp geçecek aralarından mağrur dalgaların.

Yaşamak şakaya gelmez diyor bir Türk şairi!

Seni düşünürken onun mısraları düşüyor aklıma

ve ister istemez onun gibi ağlamaklı oluyorum.

Bir ucundan bir şehrin sana bağırıyorum, bağırıyorum.

Yeryüzünde tek bir duygu kalıncaya dek,

yeryüzünde seni anlatan binlerce parçaya bölünüyorum.

Bu demek benim yalnızlıkta açan çiçeğim,

ne bir küfre batmış, ne de toprağın bağrını kanatmış.

Nice sonbahar geçirmiş, bulutlara seni anlatmış.

Hayır, korkusu değil içimi dolduran uzakta oluşun

ama yine de sana benzetiyorum bu şehirde herkesi.

Çıldırıyor muyum yoksa daha bir normal mi oluyorum?

Günden güne değerinden bir şey yitirmiyor bu sevmelerin

resimlerine bakıyorum her gün, bir şehir kurguluyorum

içinde duygunun, içinde sevincin, içinde yaşamanın olduğu bir şehir…

Yazan: Erhan Sezer

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