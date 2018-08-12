Edebi Aralık

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İrkiliyorum

Kapılar ardıma kadar kapanmış gibi

Sanki çığlıklar geçmez kapı deliklerinden

Pencere kenarından bir rüzgâr eser

Odam muhafazakâr

Açamıyorum kapıları ardına kadar. Dudaklarım aralık bırakıldı

Doğdum, aralıktı

Aralıktı kapı, yalanlarını duydum

Yalanlarını duydum, aylardan aralıktı.

Susuyorum, kulakların yok

Susuyorum, kuru boğazların

Yaram iyileşti ve olmadı saran

Et tırnak ayrıldı, tırnaklarım uzadı

Etim kanamış yüzü kırmızı

Utanç servisi halka meydanlarda

Uçak rötarları paralel evren yaratır

Dedi filozof, yalnızlığında. Evren avuç içidir Tanrı’nın

Kuyruğu kesik, havuç yiyen tavşanın

Açın ışıkları,

Veren eli gördü elalem

Kaos hakim yıldızlarda

Rasathaneler şaşkın.

İçiniz hamaset kaynağı

Ve sona erdi bahar

Dili uzun olanlar yedi kaymağını

Ben sustum, adam muhafazakâr

Açmıyorum camları ardına kadar

Parmak uçlarım orman kokar. Avuç içidir evren

İçinde bir hücre dünya

Cennettir parmak uçları, cehennem tıkalı damar

Tek kanser hücredir dünya

İçinde tepinir filler

Ve sonunda

Ezilir çimenler.