Bak bugün en ince yerinden kopuyorum

Sana doğru bir uçuruma yuvarlanır gibi

Bütün kollarınla beni sarmış diyecek kadar

Şimdi gölgen açılmış bir uykudur, tenimde

Ben içimde susuz filizlenen keder ile yaşarken

Olsun diyorum sonra: ama eksik kalıyor bir yanım.

Yine de koşuyorum yüzüme kapatılmış taşlık kıyılara

Artık olmuyor bir kısır döngüdür bu yeryüzü

Bir açıyorum bir kapatıyorum ki anılar hep ıslak

Nasıl akıyorsa kendi çocukluğuna bir saf nehir.

Biliyorsun dalından düşen yaprak acıtır, koptuğu yeri

Sana küsmek mi? Bilakis kör olsun bu gözler.

Kalbimde bir mecnun arzusu

Nereye gitsem hücresindeyim, bu kör ahtapotun

Yazan: Yunus Kemal

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