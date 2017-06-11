Bak bugün en ince yerinden kopuyorum
Sana doğru bir uçuruma yuvarlanır gibi
Bütün kollarınla beni sarmış diyecek kadar
Şimdi gölgen açılmış bir uykudur, tenimde
Ben içimde susuz filizlenen keder ile yaşarken
Olsun diyorum sonra: ama eksik kalıyor bir yanım.
Yine de koşuyorum yüzüme kapatılmış taşlık kıyılara
Artık olmuyor bir kısır döngüdür bu yeryüzü
Bir açıyorum bir kapatıyorum ki anılar hep ıslak
Nasıl akıyorsa kendi çocukluğuna bir saf nehir.
Biliyorsun dalından düşen yaprak acıtır, koptuğu yeri
Sana küsmek mi? Bilakis kör olsun bu gözler.
Kalbimde bir mecnun arzusu
Nereye gitsem hücresindeyim, bu kör ahtapotun
Yazan: Yunus Kemal
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