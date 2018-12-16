Diz çöküyor bir bir tüm ışıklar

Toprak dahi yere yıkılıyor

Yere kıyılıyor bulutlarda içim,

Lime lime, kar gibi…

Ağlama!

Zemzem bakışlı gözlerinde

Gölgesiyle toparlanıp uçan

Saçları sarı, sıcak kan

Şeker çalan bir çocuk gibi

Gözlerinde can atıyor, ağlama!

Yetim mavinin bilge annesi

Dumanlı bir tren örüyor

Yitik kentin

Misket oynayan çocuklarına

Avucu terli, ılık

Yaprak kımıldamaz gözlerinde,

Ağlama!

Çıplak ayaklarına hapis güzün

Eli kınalı bir bahçe dikiyor,

Karanlığın başını vuran,

Elma kokulu servi güneşler…

Gözlerinde,

…

Güneşin, bir sesi kısık kuması

Gece, süt annesi bebeğin

Gözlerin de gecenin bebeği…

Ağlama,

Gözlerini uyutup bir kundakta!

Işıklar içinde uyusun güneş…

Yazan: Enes Yeşil

Sayı: 38