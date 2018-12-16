Diz çöküyor bir bir tüm ışıklar
Toprak dahi yere yıkılıyor
Yere kıyılıyor bulutlarda içim,
Lime lime, kar gibi…
Ağlama!
Zemzem bakışlı gözlerinde
Gölgesiyle toparlanıp uçan
Saçları sarı, sıcak kan
Şeker çalan bir çocuk gibi
Gözlerinde can atıyor, ağlama!
Yetim mavinin bilge annesi
Dumanlı bir tren örüyor
Yitik kentin
Misket oynayan çocuklarına
Avucu terli, ılık
Yaprak kımıldamaz gözlerinde,
Ağlama!
Çıplak ayaklarına hapis güzün
Eli kınalı bir bahçe dikiyor,
Karanlığın başını vuran,
Elma kokulu servi güneşler…
Gözlerinde,
…
Güneşin, bir sesi kısık kuması
Gece, süt annesi bebeğin
Gözlerin de gecenin bebeği…
Ağlama,
Gözlerini uyutup bir kundakta!
Işıklar içinde uyusun güneş…
Yazan: Enes Yeşil
Sayı: 38