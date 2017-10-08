41 Kere Maşallah için bir yorum var.

Günlük hayatımızda bazen gerilimden kaçmak, kendimizi bir süre iyi hissetmek ya da durumu geçiştirmek için türlü türlü yollara başvururuz. Bunlar takınılan tavırlarla, sözel bildirimle yani yalanlarla kendini belli eder.

Niyetine bakılmaksızın kişi; gerçeğin farkında olduğu hâlde gerçeği daha farklı hâle getiriyorsa, hiç olmamış bir şeyi iddia ediyor ya da olanı gizliyorsa, bu bir yalandır. İyi niyetle bile söylenmiş olsa, kendini sıklıkla tekrar etmeye başlayan yalanlar ilişkileri zedeler. Direkt olarak birilerini kandırmak ve ilişkileri bozmak için yalanlar söylenir ki bunlar artık hastalık haline gelmiş olan patolojik yalan ya da kompulsif yalanlardır. Bu hastalığa yakalanan insanlar adeta yalan makinesidir. Bir şeyin önce doğrusunu düşünmek varken yalanına yönelirler. Sonucu ne olursa olsun yalan söylemeden rahat edemezler. Yalan söylemek onlar için sıradan bir hâl almıştır.

Yalanları, teorik ya da bilimsel yanı olmaksızın pembe-kara, küçük-büyük diye sınıflandırmışız. Sınıflandırma ve sıkıntılarımıza isim koyma merakımız hep var. Bunu ilk kim yaptı bilemeyiz ama şu bir gerçek; bazen doğruyu bile söylesek, bunlar o kadar kalıplaşmış yalanlar ki karşı tarafı inandırmak için yetersiz kalıyor. Gerçeği ifade etse de inandırıcılığını kaybetmiş bu en popüler kırk bir yalanı (!) derledim. Bunları okumadan önce “ben asla yalan söylemem” deme sevgili okur. Hepimize kırk bir kere maşallah 🙂

Küçükken sarışındım. Senin yaşındayken ben kırk beş kiloydum. Yoldayım telefon çekmi ii yoo orr… Sen de gel diyeceğim de sıkılırsın diye demiyorum. Seni hep bekledim. Rehberim silindi de o yüzden numaran yok canım kusura bakma. Erken gelirim anne merak etme sen. Tamam beş dakikaya atıyorum güncellemeyi. Biz size döneriz. Sorun sende değil bende. Ben de tam sizin dosyanızı inceliyordum. Sen zaten çok güzelsin makyaja ihtiyacın yok. Burnum estetik değil. Geniz eti aldırdım bir miktar da kemik kıkırdak gibi şeyler. Senden başkasını sevemem ! Büyüyünce kızımı sana vereceğim. Unuttum. Geliş fiyatına veriyoruz. Bizim ürünler ithal. Bu ürün elimizde tek kaldı. Giyince açılır. Annem çağırıyor ben seni ararım tamam mı? Ya olsa dükkan senin ama bende de yok ki. Sen benim için ilksin. Ya bunların kalıpları dar ondan seni kilolu gösterdi. Sen daha iyilerine layıksın bence o kaybetti. Önemli olan iç güzellik. Ben de tam seni arayacaktım kalp kalbe karşıymış derler. Ne hediyesi düşünmen yeterli canım benim. Onun da sana selamı var. Senin yerin ayrı. Gelsin yüzüne de söylerim. Kızlarla oturuyoruz baba. Sadece arkadaşız. Sensiz ben nefes alamam. Hediye canım o yoksa sana verirdim. Vallahi yeşilde geçtim memur bey ! İkinci dönem daha çok çalışacağım. Ekmek asla yemiyorum da su içsem yarıyor işte. Kuzenim yazmış. Şu hayatta bir kere olsun yüzüm gülmedi. Benim de notlarım tam değil ki. Yoksa ayıp ediyorsun niye vermeyeyim?

Yazar hakkında: Nurşifa Çayır